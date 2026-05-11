اليوم.. انطلاق امتحان منصة كيريو اليابانية للبرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 11/05/2026

امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي

تنطلق اليوم الإثنين امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي العملية لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو اليابانية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يُعقد اليوم بمدارس 9 محافظات تشمل الإسكندرية، والغربية، وسوهاج، وقنا، والفيوم، وشمال سيناء، والمنيا، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأضافت الوزارة أن الامتحان يستكمل غدًا الثلاثاء 12 مايو لطلاب محافظات الجيزة، والشرقية، والدقهلية، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والأقصر، ومطروح، وبورسعيد.

كما يُختتم الامتحان يوم الأربعاء 13 مايو 2026 بمدارس محافظات القاهرة، والقليوبية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والسويس.

البرمجة والذكاء الاصطناعي الصف الأول الثانوي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم منصة كيريو

