تنطلق اليوم الإثنين امتحانات البرمجة والذكاء الاصطناعي العملية لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة كيريو اليابانية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يُعقد اليوم بمدارس 9 محافظات تشمل الإسكندرية، والغربية، وسوهاج، وقنا، والفيوم، وشمال سيناء، والمنيا، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأضافت الوزارة أن الامتحان يستكمل غدًا الثلاثاء 12 مايو لطلاب محافظات الجيزة، والشرقية، والدقهلية، وأسيوط، وجنوب سيناء، وبني سويف، والأقصر، ومطروح، وبورسعيد.

كما يُختتم الامتحان يوم الأربعاء 13 مايو 2026 بمدارس محافظات القاهرة، والقليوبية، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، والسويس.