غداً.. عودة الدراسة بالمدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

كتب : أحمد الجندي

12:55 م 23/03/2026

طلاب المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية ستستأنف الدراسة اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن تحديد هذا اليوم كموعد لعودة العملية التعليمية يأتي تنفيذاً للقرار الرسمي لرئيس مجلس الوزراء، الذي أعلن انتهاء عطلة عيد الفطر لعام 2026 اليوم الإثنين.

استكمال المناهج الدراسية

وستواصل المدارس تدريس جميع المناهج والمقررات المقررة للترم الثاني، مع التركيز على استعادة انتظام العملية التعليمية بعد فترة الإجازة.

كما أن أن العودة تشمل استكمال التقييمات الأسبوعية للطلاب، بما يضمن متابعة مستمرة لأدائهم الدراسي وتقديم الدعم اللازم للفئات التي تحتاج إلى تعزيز تحصيلها العلمي.


أكدت الوزارة أن تسجيل حضور الطلاب سيكون جزءًا أساسيًا من العودة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الطلاب غير المنتظمين في الحضور وفقًا للسياسات المعتمدة، لضمان التزام الجميع بالمواعيد التعليمية المحددة.


عودة الدراسة إجازة عيد الفطر المناهج الدراسية

