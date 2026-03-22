حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس 26 مارس 2026 كآخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البسيطة، استعدادًا لعقد امتحانات نهاية العام.

وأكدت الوزارة أنه لن يُقبل أي طلب بعد هذا الموعد إلا بموافقة رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 والقرار رقم 27 لسنة 2023 يحددان الفئات التي يمكن تطبيق الدمج التعليمي عليها في المدارس، وتشمل الإعاقة الذهنية البسيطة، بطيئو التعلم، الشلل الدماغي، اضطراب طيف التوحد، متلازمة داون، كف البصر وضعف البصر، ضعف السمع

، الإعاقات الحركية.

شروط التقدم لطلاب الدمج

وأكدت الوزارة أن الطلاب المدمجين في مدارس التعليم العام يمكنهم التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية، شريطة أن يكون الطالب مدمجًا منذ بداية المرحلة الثانوية، أو أن يكون محولًا من مدارس التربية الخاصة إلى الصف الثاني الثانوي في مدارس التعليم العام على الأقل.

حالات التقديم الاستثنائية

في حال تعرض الطالب لظرف قهري أدى إلى إحدى الإعاقات، يمكن لولي الأمر تقديم طلب لأداء امتحان الصف الثالث الثانوي مباشرة في نفس العام، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بالمديرية التعليمية، واستكمال جميع الإجراءات من خلال الإدارة العامة للتربية الخاصة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط تقديم الطلب عبر ولي الأمر إلى الإدارة العامة للتربية الخاصة، مرفقًا بالمستندات التالية إثبات قيد الطالب بالمدرسة المنتظمة، وتقرير طبي يوضح الحالة الصحية ونسبة الذكاء، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة من قرار الدمج إن وجدت، وإفادة معتمدة من الإدارة التعليمية بالنسبة لطلاب المنازل.

آلية فحص طلبات الدمج

تتولى لجنة الدمج بالإدارة العامة للتربية الخاصة دراسة المستندات المقدمة، وفي حال استيفائها، يتم توجيه ولي الأمر لإجراء الكشف الطبي للطالب عبر اللجنة الطبية المختصة، ويجب تقديم تقرير طبي نهائي معتمد يتضمن، نوع الإعاقة، نسبة الذكاء، وتقرير مفصل عن الحالة الصحية للطالب.