"المعلمين" تنفي شائعات تنظيم رحلات ترفيهية إلى الأقصر وأسوان دون إعلانها رسميًا

كتب- أحمد الجندي:

07:19 م 06/02/2026

النقابة العامة للمهن التعليمية

نفت النقابة العامة للمهن التعليمية ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم النقابة 30 رحلة ترفيهية للمعلمين إلى محافظتي الأقصر وأسوان، وأنها مدعمة ماليا وتمت دون الإعلان عن تفاصيلها، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وتعلن النقابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الشائعات والأكاذيب.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل لا تمت بصلة لأي رحلات ترفيهية، ولا أساس لها من الصحة، وتهدف لإثارة البلبلة وبث معلومات غير صحيحة للنيل من نزاهة النقابة والقائمين عليها.

وأكدت النقابة أن جميع أنشطتها تعلن بصفة دورية على الصفحة الرسمية للنقابة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتهيب بالسادة المعلمين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات .

وشددت نقابة المعلمين على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء محاولات البعض وضع النقابة فى صورة غير صحيحة بتنظيم رحلات ترفيهية غير معلن عنها، ويدعى مروجى الشائعات أن هذه الرحلات، مدعومة ماليا ، ويتم توزيعها بالمحسوبية، وكلها ادعاءات كاذبة تحاول النيل من نزاهة نقابة المعلمين والقائمين عليها.

ودعت النقابة جموع المعلمين والرأي العام إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم تداول معلومات غير موثقة من مصادر مجهولة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأكاذيب.

