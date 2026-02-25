إعلان

تعليمات هامة من " التعليم" بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026

كتب : أحمد الجندي

02:27 م 25/02/2026 تعديل في 03:45 م

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أرسلت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، ردًا على الاستفسارات الواردة، وحرصًا على انتظام صرف المستحقات المالية للمعلمين.

تفاصيل صرف حافز التدريس

وأوضح الخطاب أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجّه بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، خاصة المعلمين الذين سبق لهم الحصول على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025، ويأتي هذا القرار تقديرًا لاستمرار المعلمين في أداء أعمال التدريس، والامتحانات، والتصحيح خلال هذه الفترة.

إجراءات الصرف

أكدت الوزارة ضرورة تنفيذ التعميم على كافة الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، مع متابعة إجراءات الصرف بدقة لضمان الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.


اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس"الأعلى للإعلام" يجتمع مع رؤساء النقابات الفنية


"تنظيم الاتصالات": إتاحة خطوط مخصصة لمنع الأطفال من تصفح المواقع الإباحية

"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم والتعليم صرف حافز التدريس المعلمين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

المشهد أصبح حقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد يوم من رحيل أبيها في "الست موناليزا"
بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
فيديوهات رمضان

بالحسنى| من أول شخص يدخل الجنة؟
سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
اقتصاد

سلامة الغذاء تعلن سحب بعض عبوات "دانون" للبن الأطفال
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
تعليمات هامة من " التعليم" بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير
مدارس

تعليمات هامة من " التعليم" بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026