إعلان

اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 في جميع المحافظات

كتب : أحمد العش

06:00 ص 17/01/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 اليوم السبت 17 يناير في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تأمين مشددة وتنظيم كامل داخل لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام وانضباط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات داخل اللجان، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والصحية، لضمان أداء الامتحانات في بيئة آمنة ومهيأة بشكل يتيح للطلاب التركيز وتقديم أفضل أداء لهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أكدت على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء وانضباط، داعية الطلاب إلى التحلي بالثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر والقلق لضمان أداء الامتحان على الوجه الأمثل.

وحثت المديرية الطلاب على الحرص على الحصول على قدر كافٍ من النوم للحفاظ على النشاط الذهني والتركيز، والتأكد من إحضار جميع الأدوات المدرسية اللازمة قبل دخول اللجنة، مع تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تساعد على التركيز دون إجهاد.

كما أكدت على أهمية قراءة الأسئلة بعناية، والبدء بالإجابات السهلة قبل الأصعب، مع تنظيم الوقت داخل اللجنة، والالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط أثناء الإجابة.

وشددت المديرية على كتابة البيانات الشخصية بدقة، واتباع تعليمات المراقبين بدقة، وعدم الالتفات لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة، مع التأكيد على عدم التسرع في تسليم ورقة الإجابة ومراجعة الإجابات جيدًا قبل التسليم.

كما أكدت المديرية على أهمية التوكل على الله عز وجل والدعاء بالتوفيق والسداد قبل بدء الامتحانات، مع التأكيد على ثقتها الكاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح.

اقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية

محاور ورابط التسجيل في مؤتمر حقوق عين شمس 2026

تدريس اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية بداية من العام المقبل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول لجان الامتحانات وزارة التربية والتعليم التزام الطلاب بالتعليمات داخل اللجان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
رياضة عربية وعالمية

بالبنفسجي.. زوجة محمد عواد تنشر 8 صور جديدة والجمهور يعلق
"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
رياضة عربية وعالمية

"بعد ياسر إبراهيم".. الإصابات تضرب منتخب مصر قبل مباراة نيجيريا في أمم
نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
أخبار مصر

نظام الخميني انتهت صلاحيته.. توفيق عكاشة يكشف هدف الضربة الأمريكية الوشيكة
"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
مصراوي ستوري

"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش
نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان
أخبار مصر

نتائج الحلقة 19 من دولة التلاوة.. تعرف على سبب خروج عطية الله رمضان

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026