تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول 2026 اليوم السبت 17 يناير في جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تأمين مشددة وتنظيم كامل داخل لجان الامتحانات لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام وانضباط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والتعليمات داخل اللجان، مع مراعاة جميع الإجراءات الوقائية والصحية، لضمان أداء الامتحانات في بيئة آمنة ومهيأة بشكل يتيح للطلاب التركيز وتقديم أفضل أداء لهم.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أكدت على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في هدوء وانضباط، داعية الطلاب إلى التحلي بالثقة بالنفس والابتعاد عن التوتر والقلق لضمان أداء الامتحان على الوجه الأمثل.

وحثت المديرية الطلاب على الحرص على الحصول على قدر كافٍ من النوم للحفاظ على النشاط الذهني والتركيز، والتأكد من إحضار جميع الأدوات المدرسية اللازمة قبل دخول اللجنة، مع تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تساعد على التركيز دون إجهاد.

كما أكدت على أهمية قراءة الأسئلة بعناية، والبدء بالإجابات السهلة قبل الأصعب، مع تنظيم الوقت داخل اللجنة، والالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط أثناء الإجابة.

وشددت المديرية على كتابة البيانات الشخصية بدقة، واتباع تعليمات المراقبين بدقة، وعدم الالتفات لأي محاولات تشتيت داخل اللجنة، مع التأكيد على عدم التسرع في تسليم ورقة الإجابة ومراجعة الإجابات جيدًا قبل التسليم.

كما أكدت المديرية على أهمية التوكل على الله عز وجل والدعاء بالتوفيق والسداد قبل بدء الامتحانات، مع التأكيد على ثقتها الكاملة في وعي الطلاب وقدرتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح.

