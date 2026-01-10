قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أدائه بسبب صعوبات تقنية، يُعد أحد القرارات الجريئة والشجاعة التي تعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة التعليمية.

وأوضح "شوقي" في تصريحات له، أن من أبرز أسباب اتخاذ هذا القرار اعتراف وزارة التربية والتعليم بوجود مشكلات تقنية فعلية واجهت بعض الطلاب أثناء أداء الامتحان، وتعاملها معها بشفافية ومسؤولية، دون تجاهلها، مع السعي الجاد لتلافيها مستقبلًا.

وأضاف أن الوزارة تحرص من خلال إعادة الامتحان على تحديد مكامن الخلل في منصة الامتحان الإلكترونية ومعالجتها، خاصة أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي مادة مستمرة خلال السنوات الدراسية المقبلة، سواء بالصف الأول الثانوي أو الصف الثاني الثانوي بمسار الهندسة وعلوم الحاسب، فضلًا عن تطبيقها على طلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.

وأشار الخبير التربوي إلى أن وجود مشكلات تقنية لا يقلل مطلقًا من الجهود المبذولة لإنجاح تدريس المادة، مؤكدًا أن مثل هذه التحديات تواجه مختلف النظم التعليمية حول العالم، حتى في الدول المتقدمة والجامعات التي تعتمد على الاختبارات الإلكترونية.

وأكد شوقي أن القرار يهدف أيضًا إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، من خلال أدائهم الامتحان بنفس الكيفية وتحت نفس الظروف، فضلًا عن حرص الوزارة على أن يكون تعلم الطلاب تعلمًا حقيقيًا وفعليًا، وليس مجرد الحصول على درجات بأي وسيلة.

وأوضح أن ذلك يفسر عدم لجوء الوزارة إلى الحل الأسهل قانونيًا، والمتمثل في إنجاح جميع الطلاب باعتبار المادة خارج المجموع، مشددًا على أن الوزارة تسعى لترسيخ مفهوم التعلم القائم على الفهم والمهارة.

وأضاف أن القرار يحمل رسالة طمأنة واضحة للطلاب وأولياء الأمور والرأي العام، تؤكد أن الوزارة تستمع للمشكلات الحقيقية على أرض الواقع، وتتفاعل معها بسرعة ومسؤولية، وتبحث عن حلول عادلة ومنصفة.

وأكد الخبير التربوي على أن التعاون القائم مع جامعة هيروشيما لمنح شهادات دولية لأوائل الناجحين في المادة، يستلزم أداء جميع الطلاب للامتحان كاملًا عبر منصة «كيريو»، حيث يتم تصحيح الامتحانات وتسجيل النتائج بشكل آلي ودقيق وموثق.

اقرأ أيضًا:

شرط لاستخراج تأشيرة الحج السياحي.. ما هي شهادة الاستطاعة الصحية؟

خبير سياحة: إجازة نصف العام تشعل السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع