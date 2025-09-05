كتب- أحمد الجندي:

يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 سبتمبر، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالمدينة التعليمية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

حضور موسع من المديريات والإدارات

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي، أن الاجتماع سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم التأكيد على ضرورة حضور 150 مدير مدرسة ابتدائية وإعدادية من كل مديرية تعليمية، إلى جانب حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية، لمناقشة آليات تطوير العملية التعليمية والاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.

يذكر أن، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كشفت عن موعد أول يوم دراسة في المدارس الدولية للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، مؤكدة أن الانطلاقة ستكون يوم الأحد المقبل الموافق 7 سبتمبر 2025.

