أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بيانًا رسميًا لتوضيح ما تم تداوله بشأن ظهور بعض الأعراض الجلدية على عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية بمنطقة سقارة بالمريوطية.

وقالت المديرية إنه تم رصد 4 حالات فقط لطلاب ظهرت عليهم أعراض حبوب باليدين، وعلى الفور قامت إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تم تعقيم الفصل بالكامل ومتابعة الحالة الصحية للطلاب المصابين.

وأهابت المديرية بأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن جميع الإجراءات الاحترازية تتم بشكل فوري حفاظًا على صحة أبنائنا.

وسبق أن كشف عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة عن تلقيهم أخطارًا بغلق فصل بغرض تعقيمه بعد ظهور إصابات بفيروس (HFMD) مرض اليد والفم والقدم بين الطلاب.