"الزناتي" يهنئ المعلمين والطلاب ببدء العام الدراسي



كتب- أحمد الجندي:

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، جموع المعلمين والمعلمات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالعطاء والتميز في أداء رسالتهم السامية.

كما قدّم التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، داعيًا الجميع إلى استثمار هذه البداية لبذل الجهد وتحقيق التفوق والنجاح.

وأكد "الزناتي"، أن رسالة المعلم لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تشمل أيضًا غرس القيم الإيجابية، وتنمية وعي الطلاب، وبناء شخصياتهم، مشددًا على أهمية التزام المعلمين بأخلاقيات المهنة ودورهم المحوري في خدمة المجتمع والوطن.

ووجّه نقيب المعلمين رسالة إلى الطلاب بضرورة الاجتهاد والانتظام في الدراسة، واستغلال كل فرصة للتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن النقابة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمعلمين وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكدًا أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تكامل الأدوار بين المعلم والطالب والأسرة.

وختم "الزناتي"، بالتأكيد على أن العام الدراسي الجديد يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالعمل الجاد من أجل إعداد أجيال قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مصر.