وزير التعليم: 100 مدرسة يابانية بحلول سبتمبر 2026

أحمد الجندي

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 100 مدرسة بحلول سبتمبر 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير تعليم متميز ومتطور للطلاب.

كما شدد عبد اللطيف على أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة كان مكثفًا وشاملًا، مما ساهم في تحقيق مستوى رضا مرتفع بين المعلمين وأولياء الأمور تجاه هذه المناهج الحديثة.

