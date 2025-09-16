إعلان

وزير التعليم: 100 مدرسة يابانية بحلول سبتمبر 2026

06:47 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية سيصل إلى 100 مدرسة بحلول سبتمبر 2026، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير تعليم متميز ومتطور للطلاب.

كما شدد عبد اللطيف على أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة كان مكثفًا وشاملًا، مما ساهم في تحقيق مستوى رضا مرتفع بين المعلمين وأولياء الأمور تجاه هذه المناهج الحديثة.

محمد عبد اللطيف وزير التعليم مدرسة يابانية
