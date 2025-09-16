إعلان

حافز إضافي للمعلمين بجانب تطوير التعليم.. يبدأ نوفمبر المقبل

02:52 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الدكتور محمد عبد اللطيف

كتب- أحمد الجندي:

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صرف حافز مالي جديد للمعلمين ومديري المدارس بقيمة تصل إلى 1000 جنيه، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن الحافز الجديد منفصل تمامًا عن حافز تطوير التعليم الجاري صرفه بالفعل، مشيرًا إلى أن الجمع بين الحافزين يعكس تقدير الدولة لجهود المعلمين ودورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.

الدكتور محمد عبد اللطيف تطوير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
