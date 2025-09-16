كتب – أحمد الجندي:

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الكتب الدراسية الخاصة بالمدارس التجريبية هي حق أصيل للوزارة، ولا يجوز لأي جهة أخرى بيعها أو التصرف فيها.

وأوضح الوزير أن المصروفات الدراسية المحددة على الكتب تراعي عدد المقررات التي يتسلمها الطالب، لافتًا إلى أن الطالب الواحد يحصل في الفصل الدراسي على نحو 12 كتابًا، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية في حدود طبيعية مقارنة بحجم المحتوى التعليمي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تحرص دائمًا على تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مع ضمان وصول الكتب إلى جميع الطلاب في التوقيت المناسب وبالجودة المطلوبة.

