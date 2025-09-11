كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، عن نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن النتيجة متاحة الآن على موقع المديرية عبر الرابط: www.gizaedu.net، موضحًا أنه يمكن لولي الأمر الاستعلام باستخدام الرقم القومي للطالب.

وشددت المديرية على ضرورة قيام أولياء الأمور بطباعة استمارة النتيجة واستمارة التقدم من الموقع، وتقديمهما ضمن الأوراق المطلوبة إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها، ثم التوجه إلى المدرسة لاستكمال باقي الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

