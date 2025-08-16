انطلاق امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة دور ثان

كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الثانوية العامة الدور الثاني ظهر اليوم السبت 16 أغسطس، أداء امتحان مادة التربية الدينية داخل اللجان الامتحانية، وذلك عقب انتهاء اختبار اللغة العربية الذي استمر من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، عن جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان للعام الدراسي 2024/2025، والتي بدأت السبت 16 أغسطس وتستمر حتى الاثنين 25 من الشهر نفسه.

وأوضحت المديرية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني هذا العام يبلغ 24 ألفًا و879 طالبًا وطالبة، موزعين على 38 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالقاهرة.

