انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة دور ثان

كتب- أحمد الجندي:

أنهى طلاب الثانوية العامة الآن امتحان مادة اللغة العربية بالدور الثاني اليوم السبت، حيث بدأ الاختبار في التاسعة صباحًا واستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا داخل اللجان الامتحانية.

وشهدت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تيليجرام» تداول مقاطع من أسئلة قالت إنها تخص امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2025، والذي يؤديه طلاب النظامين القديم والحديث داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد دقائق قليلة من انطلاق زمن الامتحان الرسمي.

من جانبها، أوضحت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع بدقة الأسئلة التي تم نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للأسئلة التي يتعامل معها الطلاب داخل اللجان.

اقرأ أيضاً:

نائب وزير التعليم: خطة لإنهاء الفترات المسائية بالابتدائي وافتتاح فصول جديدة قريبًا

التنسيق يفتح تقليل الاغتراب والتحويلات لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية.. رابط سريع ومباشر

قواعد جديدة لخريجي الصيدلة الخاصة.. وقرار عاجل لـ"الامتياز"