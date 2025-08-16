"التعليم" تلاحق صفحات الغش بعد تسريب مزعوم لأسئلة العربي بالدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

شهدت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق "تيليجرام" تداول مقاطع من أسئلة قالت إنها تخص امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدور الثاني 2025، والذي يؤديه حاليًا طلاب النظامين القديم والحديث داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد دقائق من انطلاق زمن الامتحان الرسمي.

من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتابع بدقة الأسئلة التي تم نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لفحصها والتأكد من مدى مطابقتها للأسئلة التي يتعامل معها الطلاب داخل اللجان.

وشدد المصدر، على أن الوزارة تتحرك بشكل عاجل للتأكد من صحة ما يتم تداوله، مؤكدًا أنه في حال التثبت من تطابق الأسئلة المتداولة مع امتحان اللغة العربية الفعلي، ستتم ملاحقة الشخص أو الجهة المسؤولة عن تصويرها ونشرها.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن يستكملوا الامتحان في الفترة الثانية بمادة التربية الدينية.

