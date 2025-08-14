مصدر: وزير التعليم سيعلن عن ضوابط أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يستعد بعد قليل للإعلان عن ضوابط أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي.

ونص التعديل الجديد على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من درجات امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، ويحصل الناجحون في هذا الامتحان على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

