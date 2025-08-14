كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور أيمن بهاء البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة تضعها الوزارة تستهدف القضاء على المدارس التي تعمل بنظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول 2027.

وأوضح البصال، في تصريحات خاصة لـمصراوي، أن الخطة سيتم تنفيذها بدءًا من العام بعد المقبل، بالتعاون بين هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لافتتاح عدد من الفصول الجديدة، بما يسهم في تقليل الكثافات وتوزيع الطلاب على فترات صباحية فقط، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية.

