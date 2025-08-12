إعلان

التعليم: تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى العربي

03:52 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم

background

كتب– أحمد الجندي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، للرد على الاستفسارات المتعلقة بموقف الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية في المدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات.

وأكدت الوزارة في خطابها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات لأكثر من عام دراسي كامل إلى مدارس التعليم الرسمي "عربي"، تنفيذًا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المديريات التعليمية بتنفيذ القرار، بما يضمن انتظام العملية التعليمية والالتزام بالضوابط المالية المعتمدة.

مستند

