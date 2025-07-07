5 أوراق مفاهيم لطلاب الثانوية في امتحان الأحياء والجيولوجيا -تفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبة علمي علوم بالنظام الجديد، سيتسلمون خمس أوراق مفاهيم خلال أداء امتحان مادتَي الأحياء والجيولوجيا، والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، في آخر يوم من جدول امتحانات الثانوية العامة.

مفاهيم الأحياء لنظام الثانوية العامة 2025

وأضافت الوزارة أن أوراق المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء لطلاب النظام القديم ستظل دون تعديل، كما كانت في الامتحانات السابقة، بينما تم إعداد أوراق مفاهيم لطلاب النظام الجديد تتضمن المفاهيم الأساسية، إلى جانب القوانين والمعلومات التي يحتاج إليها الطالب خلال الامتحان؛ بهدف دعمه أثناء الحل، دون الحاجة إلى حفظ مطول أو الرجوع إلى كتب خارجية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025؛ حيث يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتكون من20 سؤالًا؛ منها 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، وسؤالان مقاليان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان سيراعي توزيع المستويات المعرفية؛ حيث سيتم تخصيص70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا.

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