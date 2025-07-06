"أولياء أمور" يعبّرون عن ارتياحهم لامتحان "الرياضة البحتة"

كتب- أحمد الجندي:

أعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لمستوى امتحان مادة الرياضة البحتة لطلاب شعبة الرياضيات في الثانوية العامة 2025، سواء من طلاب النظام الجديد أو النظام القديم، الذين أدوا الامتحان ضمن الجدول المقرر.

وأكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الشؤون الأسرية، في متابعتها لأجواء الامتحانات، أن طلاب شعبة الرياضيات بالنظام الجديد أبدوا ارتياحًا واضحًا عقب الخروج من لجان الامتحان، حيث وصفوا الأسئلة بأنها مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، مع تضمين بعض النقاط التي تهدف إلى قياس تميز الطلاب المتفوقين.

وأضافت "الحزاوي"، أن علامات الارتياح كانت جلية على وجوه الطلاب بعد أداء الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الانطباع الإيجابي انعكس أيضًا على أولياء الأمور الذين عبّروا عن ارتياحهم واطمئنانهم لمستوى الامتحان.

وفي هذا السياق، وجهت "الحزاوي"، عددًا من الرسائل المهمة لأولياء الأمور، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة هادئة ومحفزة لأبنائهم داخل المنزل خلال فترة الامتحانات، مع التأكيد المستمر على الثقة في قدراتهم، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا.

كما دعت إلى الحديث الإيجابي عن الامتحانات، معتبرة أن بث روح التفاؤل في الأسرة له دور كبير في تقليل مستويات التوتر والقلق لدى الطلاب، ويمنحهم دفعة نفسية تساعدهم على التركيز وتحقيق نتائج أفضل.

اقرأ أيضًا:

20 صورة من حفل تخرج دفعة 2025 بمدارس النيل المصرية الدولية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

بدائل الثانوية العامة 2025.. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية -تفاصيل