استخراج سماعة من أذن طالب ثانوية عامة بعد خروجه من الامتحان بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استقبل مستشفى طهطا العام شمالي محافظة سوهاج، مساء اليوم الخميس، طالب بالثانوية العامة، يعاني من آلام في الأذن، وتبين بعد الكشف الطبي وجود سماعة صغيرة داخل تجويف الأذن.

وبحسب مصدر مسؤول بالمستشفى، حضر الطالب ويُدعى "م" برفقة أحد أصدقائه عقب انتهاء امتحان اليوم، وتمكن الفريق الطبي من استخراج السماعة باستخدام ملقاط طبي دون الحاجة لأي تدخل جراحي، وجرى السماح له بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

من جانبها، أوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلقَ أي بلاغات أو شكاوى رسمية بشأن الواقعة حتى لحظة تحرير الخبر.

أدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد 770281 طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة الكيمياء، لشعبة العلوم والرياضيات، والامتحان في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.