البحيرة - أحمد نصرة:

تلقت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بلاغات بإصابة 5 طلاب وطالبات بحالات إغماء وإعياء، اليوم الخميس، أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وجرى نقلهم إلى مستشفيات البحيرة لتلقي العلاج اللازم.

وتقدم لامتحان مادة الكيمياء 33 ألفًا و757 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبة العلمية، حضر منهم 32 ألفًا و987، فيما تغيب 770 طالبًا. كما أدى 7438 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا، حضر منهم 7386، وتغيب 52 فقط، وذلك من خلال 118 لجنة عامة موزعة على مستوى المحافظة.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الالتزام الكامل بتنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن رفع درجة الاستعداد وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، مشددًا على استمرار جاهزية كافة الإدارات التعليمية، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الأسئلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تجهيز 117 لجنة امتحانية موزعة على 17 إدارة تعليمية، لاستقبال 40 ألفًا و3 طلاب وطالبات، بواقع 7401 بالشعبة الأدبية، و29831 بالشعبة العلمية (علوم)، و2771 علمى رياضة، إضافة إلى 2011 طالبًا بالنظام القديم (239 أدبي، 113 علمي رياضة، و1659 علمي علوم).