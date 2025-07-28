رسميًا.. تسليم شهادات نجاح الثانوية العامة 2025 مقابل 65 جنيهًا

كتب- أحمد الجندي:

بدأت المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم، تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2025 داخل المدارس، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، إلى جانب تسليم الإخطارات الخاصة بالدور الثاني للطلاب الذين لم يوفقوا في مادة أو اثنتين خلال امتحانات الدور الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسليم استمارات النجاح يتم وفق ضوابط محددة، حيث يشترط حضور الطالب بنفسه وبحوزته بطاقة الرقم القومي، أو أن يتولى ولي الأمر عملية الاستلام بشرط إحضار بطاقته الشخصية، مع ضرورة تقديم إيصال السداد الصادر من البريد المصري بقيمة الرسوم المطلوبة.

وأضافت المديريات التعليمية أن رسوم استخراج استمارة النجاح تصل إلى 65 جنيهًا، تتوزع على النحو التالي: 44 جنيهًا مقابل طباعة وتحرير الشهادة، و9 جنيهات كضريبة دمغة نوعية، و2 جنيه رسم تنمية موارد الدولة، بالإضافة إلى 10 جنيهات كرسوم إضافية.

اقرأ أيضاً:

هل يمكن لطلاب الثانوية التنازل عن درجات الرأفة مقابل الدرجة كامله؟

"لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025

فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل