كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لتطوير المناهج، الانتهاء من أعمال الفحص المبدئي للكتب المقدمة من دور النشر المتخصصة في إطار سجل توريد كتب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية، والذي تم الإعلان عنه رسميًا بجريدة الأهرام يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025.

وأوضحت الوزارة، أن الفحص جاء بالتنسيق مع اللجان المتخصصة المُشكلة من إدارة تنمية اللغة الإنجليزية، وقسم اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة لصياغة وتطوير المناهج، بالإضافة إلى لجنة مرشحة من قبل رئيس الإدارة المركزية للتعليم بالمصروفات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتطوير المحتوى التعليمي ورفع جودة كتب المستوى الرفيع المقررة على المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات، بما يشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي، بما في ذلك رياض الأطفال.

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