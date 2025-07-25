غداً.. وزير التعليم يلتقي أوائل الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

يلتقي محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، صباح غد السبت الموافق 27 يوليو، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة على إبراز النماذج الطلابية المتميزة، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطوات التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول حيث تبدأ التظلمات الأحد القادم الموافق 27 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن خطوات التظلم لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم كالتالي:

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد: من هنا

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