وزير التعليم: الفصل لن يتخطى 50 طالبًا بدايةً من 2025- 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرًا لحل أزمة الكثافة داخل الفصول الدراسية، مؤكدًا أن الوزارة طبقت حلولًا مبتكرة خلال الفترة الماضية؛ كان من أبرزها ما يُسمى الفصل المتحرك.

وأوضح الوزير، خلال لقائه، اليوم الأحد، بعض الكتاب ورؤساء التحرير؛ لاستعراض تفاصيل نظام البكالوريا، أن فكرة الفصل المتحرك مستوحاة من نظم التعليم الأمريكية؛ حيث إن الطلبة هم مَن ينتقلون بين الفصول وليس العكس، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت النموذج نفسه داخل المدارس المصرية.

وأكد عبد اللطيف أنه في كل مرحلة تعليمية يوجد فصل فارغ خلال حصص؛ مثل التربية الفنية أو التربية الموسيقية أو أثناء فترة الراحة أو حصة الألعاب، يتم استغلال هذا الفصل المتحرك لتوفير مساحة إضافية، وبالتالي الاستفادة منه في تقليل الكثافة دون التأثير على الجدول الدراسي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الحلول تم تنفيذها خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق هذه الإجراءات عمليًّا، وبدأت الوزارة العام الدراسي وكان لديها 46 مدرسة فقط على مستوى الجمهورية بها فصول تضم أكثر من 50 طالبًا؛ ولكن بحلول منتصف العام الدراسي، تراجعت هذه المدارس إلى 20 فقط.

وشدد الوزير على أن هذا الأمر قد انتهى، بشكل نهائي، قائلًا: "مفيش فصل في مصر النهارده فيه فوق الـ50 طالبًا، ولو في مدرسة في أية قرية فيها فصل بهذه الكثافة، فده وضع بيتم التعامل معه فورًا، وكان عندنا بعض الحالات في مناطق مثل الخانكة والخصوص والمرج، مثل مدرسة فاروق عمر بالمرج، ولكن سيتم إيجاد حل لها من العام المقبل، كما سنقيم مجمع مدارس جديدًا في المنتزه بالإسكندرية، ولن تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى".

وأضاف وزير التعليم أن السبب في استمرار الكثافة ببعض المدارس المتبقية هو ارتفاع الكثافة السكانية بالمنطقة المحيطة وعدم توافر أراضٍ لإنشاء مدارس جديدة، قائلاً: "الناس دي كانوا 140 و150 طالبًا في الفصل، لما نزلوا لـ70 و75 بقوا مبسوطين، وده فرق معاهم بشكل كبير، هذا الوضع انتهى للأبد".

وقدم الوزير مثالًا على مدارس المرحلة الابتدائية، قائلًا: "عندنا في الصفوف من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، اللي داخل أكثر من اللي خارج، ومع ذلك ماحدش بيلاحظ ده، رغم أن في زيادة سكانية سنوية تصل إلى 2 مليون و100 ألف، بينما تبلغ الوفيات نحو 600 ألف".

وأكد عبد اللطيف أن الدولة تنفذ ما بين 10 إلى 15 ألف فصل دراسي جديد سنويًّا، بهدف ضمان بيئة تعليمية مناسبة لكل الطلاب، والقضاء تمامًا على مشكلة الكثافة داخل الفصول.

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