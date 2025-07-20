رسوم اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. خطوات السداد

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضرورة قيام الطلاب الذين سجلوا عبر الرابط المخصص للتقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بسداد رسوم اختبار القبول الإلكتروني، والتي تم تحديدها بقيمة 250 جنيهًا.

وأوضحت الوزارة أن موعد اختبار القبول الإلكتروني سيتم الكشف عنه عقب انتهاء فترة التقديم الرسمية، موضحة أنه سيتم التواصل بشكل مباشر مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بمكان وموعد عقد الاختبار المقرر.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مرحلة المقابلات الشخصية ستُعقد عقب الانتهاء من الاختبار الإلكتروني، مشيرة إلى أن الطلاب الذين سيجتازون المرحلة الأولى سيتم إبلاغهم بمواعيد وأماكن المقابلات من خلال التواصل الرسمي.

طرق دفع رسوم اختبار القبول

وفيما يتعلق بآلية سداد رسوم اختبار القبول، أوضحت الوزارة أنه قد تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، ويمكن لجميع الطلاب سداد الرسوم من خلال الوسائل التالية:

مكاتب البريد المصري، تحت مسمى خدمة "التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية"

شبكة فوري

شركة e-finance

اقرأ أيضاً:

نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد المتوقع وخطوات الاستعلام

حقوق القاهرة تعلن تفاصيل دورة الاستثمار العقاري والتحديات القانونية

نقيب المعلمين: استرددنا أصول النقابة وحققنا عوائد تاريخية للمعلمين