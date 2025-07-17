توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يتم حتى الآن تحديد أي موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، مشددًا على أن ما يُتداول بهذا الشأن غير دقيق.

وأوضح "زلطة"، في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أن إجراءات التصحيح لا تزال مستمرة.

كانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال التصحيح الإلكتروني لكراسات إجابات طلاب الثانوية العامة لا تزال جارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية التي خاضها الطلاب في الأسبوع الأخير من الامتحانات، مثل مادة الأحياء والرياضيات بشِقَّيها، بالإضافة إلى الإحصاء.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء تمامًا من تصحيح الأسئلة المقالية في جميع المواد، مشيرة إلى أن عملية التصحيح لهذه النوعية من الأسئلة تمر بمرحلتين لضمان الدقة؛ الأولى يتم خلالها التصحيح بواسطة المعلمين، ثم تمر الأوراق بمرحلة ثانية من التدقيق الإلكتروني للتأكد من أن كل طالب يحصل على حقه الكامل دون نقصان.

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