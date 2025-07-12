فور ظهورها.. نتيجة الثانوية العامة 2025- خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، سواء للنظام القديم أو الحديث، في جميع التخصصات الأدبية والعلمية (علوم ورياضة)، وذلك بعد انتهاء الامتحانات حيث يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح واعتمادها رسمياً.

كما أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب في الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية على الموقع الرسمي للوزارة:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

الضغط على قسم "نتيجة الثانوية العامة 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة".

تظهر النتيجة كاملة بجميع المواد الدراسية والنسبة المئوية للطالب.

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