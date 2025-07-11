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الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس stem

03:22 م الجمعة 11 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث أن أن التسجيل أصبح متاحًا الآن عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمركز معلومات.

المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب في مدارس STEM

شددت وزارة التعليم على ضرورة إرفاق عدد من المستندات الهامة مع استمارة التقديم، تشمل الآتي:

عدد 2 صورة شخصية حديثة يتم لصقها على استمارة التقديم.

صورة طبق الأصل من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) أو بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية.

صورة من شهادة الميلاد المميكنة (الرقم القومي).

إيصال سداد رسوم التقديم أو صورة منه لإثبات الدفع.

مهام الإدارات التعليمية بشأن استلام ومراجعة الطلبات

تتولى الإدارات التعليمية، من خلال لجان القيد التابعة لها، استقبال الملفات الورقية بعد مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الطالب لشروط الالتحاق، كما تشمل المراجعة التحقق من جنسية الطالب التي يجب أن تكون مصرية، بالإضافة إلى التأكد من استكمال المستندات المطلوبة بشكل دقيق.

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رابط التقديم في مدارس المتفوقين STEM 2025.. تعرف على الأوراق المطلوية

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