معلمون: الرياضيات التطبيقية في مستوى الطالب المتوسط

كتب- أحمد الجندي:

أبدى عدد من معلمي مادة الرياضيات التطبيقية ارتياحهم لمستوى امتحان المادة الذي أدّاه طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط واتسم بالوضوح وخلوه من التعقيدات، مما ساهم في حالة من الارتياح بين الطلاب مع ختام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025.

وقال ياسر مزيد، معلم أول رياضيات تطبيقية، إن الامتحان جاء مطابقًا لما تدرب عليه الطلاب في النماذج الاسترشادية، وكانت الأسئلة واضحة ومباشرة، دون رصد شكاوى تُذكر من الطلاب.

وأشار في تصريح إلى مصراوي، إلى أن أغلب الطلاب تفاعلوا مع الأسئلة بإيجابية، ما انعكس على حالتهم النفسية عقب الخروج من اللجان.

من جانبه، وصف أحمد فتحي، معلم الرياضيات التطبيقية، الامتحان بأنه "جيد جدًا"، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت خالية من الغموض ومناسبة لمستوى الطالب المتوسط.

وأضاف "فتحي"، في تصريح إلى مصراوي، أن الطلاب أبدوا ارتياحًا ملحوظًا عقب الانتهاء من الامتحان، وظهرت علامات الرضا والارتياح على وجوههم، معتبرًا أن امتحان الرياضيات التطبيقية كان "ختامًا هادئًا" لامتحانات هذا العام.

اقرأ أيضاً:

20 صورة من حفل تخرج دفعة 2025 بمدارس النيل المصرية الدولية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

بدائل الثانوية العامة 2025.. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية -تفاصيل