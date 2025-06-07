كتب- أحمد الجندي:

تستعد مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لبدء استقبال طلبات الاعتذار من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 يونيو، على أن يستمر تقديم الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 12 من نفس الشهر.

وأوضحت المديريات التعليمية الشروط التي يجب توافرها لقبول اعتذارات المعلمين، والتي جاءت محددة وواضحة لتضمن تحقيق العدالة ومراعاة الظروف الاستثنائية لبعض المعلمين.

الحالات المقبولة للاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2025

ظروف صحية خاصة: يشترط في هذه الحالة تقديم تقرير طبي مُفصل وصادر حديثًا عن اللجنة الطبية المختصة لإثبات الحالة المرضية.

وجود طفل رضيع: يتم قبول اعتذار المعلمات اللاتي لديهن أطفال لم يبلغوا عامين، ويجب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأم، وشهادة ميلاد الطفل لإثبات السن.

حالة وفاة الزوج: يتم النظر في طلب المعلمة التي فقدت زوجها، بشرط إحضار شهادة الوفاة، وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

عمل الزوج في منطقة بعيدة أو نائية: يُشترط تقديم خطاب رسمي من جهة عمل الزوج يُثبت استمراره في العمل بإحدى المناطق النائية، إلى جانب صورة بطاقة الزوجة.

سفر الزوج خارج البلاد: تقبل الحالات التي يكون فيها الزوج مسافرًا للخارج، بشرط تقديم صورة جواز السفر مرفقًا بتأشيرة الخروج الحديثة والتي يجب أن تُرسل عن طريق الفاكس، إضافة إلى بطاقة الرقم القومى للزوجة.

رعاية ذوي الاحتياجات أو حالات صحية خطيرة: يُمكن قبول الاعتذار في حال وجود أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الزوج المصاب بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان، مع تقديم تقارير طبية موثقة من جهة مختصة.

الندب المزدوج للزوجين: في حال تم تكليف الزوج والزوجة معًا بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2025، يتم السماح لأحد الطرفين فقط بالتقدم بالاعتذار.

ويجب على الطرف المعتذر إرفاق صورة من قرار الندب الخاص به، وخطاب الندب للطرف الآخر، إلى جانب بطاقة الرقم القومي للزوجة، بالإضافة إلى إقرار كتابي يتعهد فيه بالتنفيذ للطرف المتبقي.

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