كتب - أحمد الجندي:

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن باب التقديم للمدارس الفنية سيفتح خلال أسبوعين، وذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية والمقرر في منتصف شهر يوليو المقبل.

وأوضح "بصيلة"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC، أن الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية يتراوح هذا العام بين 85% كحد أقصى و95% كحد أدنى، وفقًا لنوع المدرسة والتخصص والإقبال عليها.

وأشار إلى أن امتحان القبول الأولي سيتم تنظيمه "أونلاين"، ويعقبه اختبار لقدرات الطلاب لقياس مستوى الذكاء والمهارات الشخصية، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ لقاءات تعريفية وتوجيهية للطلاب بناءً على خبراتهم وميولهم، لتحديد المدرسة والتخصص الأنسب لهم".

وأكد بصيلة أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة التعليم الفني المتخصص، لافتًا إلى أن عدد المدارس التي سيتم فتح باب التقديم لها هذا العام يصل إلى 96 مدرسة فنية متقدمة على مستوى الجمهورية، تشمل مجالات متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

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