"التعليم" تكشف حقيقة إصدار قرارات بشأن تصوير امتحان الفيزياء

كتب- أحمد الجندي:

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات رسمية من الوزارة في واقعة تصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة الفيزياء بإحدى لجان الثانوية العامة.

وأكد "زلطة"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، أن ما تردد حول توقيع جزاء إداري على رئيس إحدى اللجان بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبه بسبب التقاعس عن أداء الواجب، لا أساس له من الصحة، مشيرًا أن هذه المعلومات "مفبركة بالكامل"، مشددًا على أن الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي أو قرارات تأديبية في هذا الشأن.

الوزارة لم تصدر أي بيانات

أشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن ما نُسب للوزارة بشأن الواقعة هو "بيان مفبرك"، ولم يصدر أي توضيح رسمي منها حتى اللحظة يتعلق بالحادث المزعوم، لافتًا إلى أن أي معلومات صحيحة تصدر فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.

دعوة لأولياء الأمور لتوخي الحذر

اختتم "زلطة"، تصريحاته بالتنويه إلى أهمية الابتعاد عن الشائعات التي تنتشر خلال موسم الامتحانات، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار المغلوطة قد تؤدي إلى إثارة القلق والتشويش بين الطلاب وأولياء الأمور.

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