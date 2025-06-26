كتب- أحمد الجندي:

أشادت مروة عبد الستار، معلم خبير في مادة الفيزياء، بمستوى امتحان الفيزياء الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، مؤكدة أنه جاء سهلًا وواضحًا، ويُعد من أسهل الامتحانات مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت "عبد الستار" في تصريحات لمصراوي، أن الامتحان لم يتضمن أي أسئلة صعبة، وأن جميع جزئياته جاءت في متناول الطالب المتوسط، مما يتيح الفرصة لغالبية الطلاب لتحقيق درجات جيدة.

وأضافت أن الورقة الامتحانية جاءت مطابقة للنماذج الاسترشادية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، بل إن بعض الأسئلة وردت بنفس الصياغة.

وأشارت عبد الستار إلى أن الامتحان تضمن 3 أو 4 أسئلة بها بعض التنوع، لكنها ليست صعبة على الإطلاق، بل تساعد في قياس الفهم وليس الحفظ فقط، وهو ما يتماشى مع نظام التقييم الجديد.

كما نوهت إلى أن غالبية الأسئلة جاءت من الجزء النظري، ووجود ورقة المفاهيم المرفقة ساهم في تسهيل الإجابة على الطلاب، وتقليل التوتر الذي قد يصاحبهم أثناء حل المسائل الفيزيائية.

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