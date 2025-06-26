محافظات - مصراوي:

بدأت ملامح تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026 في الظهور تدريجيًا في المحافظات، حيث أعلنت ثلاث محافظات حتى الآن عن الحدود الدنيا للقبول، بينما يترقب الطلاب وأولياء الأمور في باقي المحافظات الإعلانات الرسمية خلال الأيام القادمة.

ويأتي هذا الإعلان بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وظهور النتائج، ليحدد مسار الطلاب التعليمي القادم.

230 درجة للقبول فى دمياط

من جانبه، اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام الحكومى للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بمجموع ٢٣٠ درجة، على أن يتم السماح للطلاب الحاصلين على مجموع ٢٧٥ درجة فأكثر بالتنسيق فى المدرسة التى يرغبها، كما اعتمد المحافظ، درجة القبول بفصول الخدمات بالثانوي العام بمجموع ٢١٠ درجة.

وجاء التنسيق بناء على الإحصاء الوارد من دارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، والإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد لنتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

الثانوي العام 230 والفندقي 150 في الغربية

وفى محافظة الغربية، اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني (عام – خاص – خاص فندقي – فني) للعام الدراسي 2025/2026،

وبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (230) درجة، في حين جرى تحديد الحد الأدنى للقبول بخدمات الثانوي العام المسائيه بـ(190) درجة، والثانوي الخاص بـ(165) درجة، والثانوي الخاص الفندقي بـ(150) درجة.

وأشار المحافظ إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنوعيها (صناعي - زراعي - تجاري) جاء طبقًا للبيانات التفصيلية الواردة بالجدول المعتمد والمرفق بقرار التنسيق.

وأوضح المحافظ أن التنسيق، راعى الكثافات داخل الفصول، والتوزيع الجغرافي، وإتاحة فرص تعليمية عادلة لكافة الطلاب، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعلنة حرصاً على مصلحة الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

الحد الأدنى للقبول في بورسعيد 244 درجة

وفي محافظة بورسعيد، جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 244 درجة، وذلك للطلاب المستجدين من خريجي الشهادة الاعدادية.

وكان محافظ بورسعيد اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح بلغت 85%.