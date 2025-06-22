إصابة رئيس لجنة في كفر الشيخ بإغماء مفاجئ خلال امتحان "العربي"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب رئيس لجنة مدرسة دسوق الرسمية لغات في كفر الشيخ، اليوم الأحد، بإغماء مفاجئ أثناء أداء عمله داخل اللجنة خلال سير امتحانات مادة اللغة العربية.

رصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول رئيس لجنة مدرسة دسوق الرسمية لغات إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام يدعى عبدالفتاح أحمد محمد علي، 40 عامًا، يعاني من إغماء مفاجئ خلال عمله في امتحانات الثانوية.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، أنه جرى اتخاذ اللازم طبيًا نحو رئيس اللجنة تحت إشراف أطباء بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام فيما جارِ توفير الرعاية الطبية له.

جرى إخطار غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات داخل اللجنة.