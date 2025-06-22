بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، بالنظام الجديد، اليوم الأحد 22 يونيو ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية ضمن جدول الامتحانات الرسمي.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلى أن الامتحان سيتضمن 55 سؤالًا متنوعة بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، بهدف قياس الفهم والاستيعاب والقدرة على التعبير لدى الطلاب.

تفاصيل توزيع الأسئلة والدرجات

وأوضحت الوزارة أن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 تشمل: 4 أسئلة مقالية لقياس مهارات الكتابة والتعبير، و51 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد تغطي جميع فروع المادة ليكون إجمالي الدرجة النهائية للمادة هو 80 درجة، كما يُعد الطالب ناجحًا إذا حصل على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من إجمالي الدرجات.

اقرأ أيضاً:

قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026

بدل يصل لـ 1770 يورو شهريًا.. شروط التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه