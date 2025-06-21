مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في اللغة العربية -(فيديو)

كتب- عمرو صالح:

يقدم موقع مصراوي، مراجعة ليلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2025، قبل انطلاقها غدًا الأحد 22 يونيو كما يقدم أهم الأسئلة المتوقعة.

وتنطلق صباح الأحد 22 يونيو 2025، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب أولى اختبارات المواد الأساسية بامتحان اللغة العربية، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات.

اقرأ أيضًا:

مشروع تعديل الايجار القديم.. ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر الإخلاء؟



