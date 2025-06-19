التعليم تصدر تقريرها بشأن امتحانات STEM والمكفوفين

كتب- أحمد الجندي:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024/2025 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدارس المكفوفين، أجواءً من الانضباط والالتزام، وسط متابعة مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة واستقرار.

وقد أدى طلاب مدارس STEM وعددهم 1650 طالبًا، في الفترة الأولى، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما أدوا في الفترة الثانية امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، وذلك أمام 16 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما أدى 295 طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين الامتحانات وفقًا للنظامين الجديد والقديم؛ حيث خضع طلاب النظام الجديد لاختبار اللغة الأجنبية الثانية، بينما أدّى طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد في الفترة الأولى، والإحصاء في الفترة الثانية.

وقبيل بدء الامتحانات، حرص الدكتور خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات المحلية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات في المحافظات.

وأكد "عبد الحكم"، أهمية سرعة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة فور رصد أية ملاحظات أو مخالفات، لضمان اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، مشددًا على استمرار المديريات التعليمية في إرسال تقارير المتابعة اليومية لضمان مراقبة دقيقة لمجريات الامتحانات وحل المشكلات في حينها.

وأشار إلى أن اللجان سادها اليوم الهدوء والانضباط التام، نتيجة التنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات، وتعاون الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تؤمّن محيط اللجان وتوفر الأجواء الملائمة للطلاب.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تتواصل بمختلف المحافظات، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، ضمن امتحانات الدور الأول.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء) في اليوم ذاته، بينما يجري طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة العربية (الورقة الأولى).

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