كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وآليات تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط منظومة العمل المالي والالتزام بسداد المصروفات المقررة، بما يعزز الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الأغراض.

وأكدت الوزارة أنه تم الاستمرار في العمل بالقرار الوزاري رقم 162 بتاريخ 12 سبتمبر 2024، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للعام الدراسي 2024-2025، على أن يسري القرار أيضًا على العام الجديد 2025-2026، وفقًا لفئات السداد المعتمدة لدى الهيئة القومية للبريد ومنافذ الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الوزارة.

وتنطبق هذه الإجراءات على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصفوف الأولى وهي: رياض الأطفال (مستوى أول)، الصف الأول الابتدائي، الصف الأول الثانوي بنوعيه (العام والفني)، وكذلك طلاب فصول الخدمات المسائية (عام وفني). وشددت الوزارة على ضرورة تقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية كأحد مسوغات قبول ملف الطالب.

تحديث بيانات الطلاب وإيصالات السداد شرط أساسي

كما أوضحت الوزارة أن طلاب المستوى الثاني برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمنقولين للصف الأول الابتدائي، مطالبون بإرفاق إيصال سداد المصروفات الدراسية مع ملف التقديم، أما طلاب الصف الأول الإعدادي، فعلى أولياء أمورهم تقديم طلب لتحديث بيانات الطالب (الصورة الشخصية، محل الإقامة، وغيرها) مرفقًا بإيصال سداد المصروفات.

التزام تام حتى صدور القرار الوزاري الجديد

وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بسداد المصروفات الدراسية وفق هذه الضوابط لا يتعارض مع ما سيصدر لاحقًا من قرار وزاري جديد بشأن الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2025-2026، كما سيتم التعامل مع الطلاب غير المسددين حتى تاريخ صدور القرار الجديد وفقًا لما يُحدد فيه.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام باستيفاء المصروفات الدراسية الخاصة بفصول الخدمات المسائية، سواء في التعليم العام أو الفني، وفق ما يصدر من قرارات جديدة أو تعديلات مستقبلية، مع تطبيق ذلك أيضًا على الطلاب الذين يسددون بعد تاريخ إصدار القرار المرتقب.

الإعفاءات والتخفيضات مستمرة

أكدت الوزارة استمرار العمل بالإعفاءات المحددة في القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024، وكذلك بالكتاب الدوري رقم 40 الصادر في 23 نوفمبر 2023، الخاص بقبول البحث الاجتماعي، موضحة أن هذه الإعفاءات لا تسري على الرسوم المقررة بموجب القوانين.

ويُمنح أبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة أو معاش) خصمًا بنسبة 50% على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية، دون أن يشمل هذا التخفيض الرسوم القانونية أو القسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب المدارس.

طرق السداد الرسمية

وأوضحت الوزارة أن سداد المصروفات الدراسية يتم فقط من خلال حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد أو منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة، كما يُشترط استخدام الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويُعد إيصال السداد أحد المستندات الأساسية المطلوبة لقبول الملف.

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بما ورد في موافقة الوزير والتعليمات الواردة، والتنبيه على جميع المسؤولين بالإدارات والمدارس لتطبيق التعليمات بدقة، تفاديًا للمساءلة القانونية.

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