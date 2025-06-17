سعادة طلاب الفيوم بسهولة اللغة الأجنبية الثانية: "الصعب جاي"

الفيوم - حسين فتحي:

أعرب أغلب طلاب وطالبات الثانوية العامة بالفيوم، عن سعادتهم بامتحان اللغة الفرنسية، بنظامه الجديد والذي لا تُضاف للمجموع ووصفوها بالسهل، وأن الامتحان ربما يكون لطمأنة الطلاب؛ وتجنبًا لإصابتهم بالرعب خلال الأيام الأولى للامتحانات.

وقالت الطالبة ندى أيمن الروبي لمراسل "مصراوي": إن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلًا، وكذلك جميع أجزاء الامتحان، لكن للأسف لا تُضاف للمجموع، مؤكدة أنها لم تجد صعوبة في الإجابة عن كافة أسئلة الامتحان، وتضيف الطالبة هنا أبو العلا، أن الطالبات كافة استطعن الإجابة عن أسئلة الامتحان في أقل من ساعة، وأن الوقت كان طويلًا.

وأشارت الطالبة ريتال عبد الرازق، إلى أن بداية امتحانات الثانوية العامة جاءت سهلة، إلا أنها تخشى من بداية الامتحانات الجادة التي تبدأ الأحد المقبل، بامتحان اللغة العربية، ثم باقي المواد، وأنها تخشى من المفاجآت وصعوبة الأسئلة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن غرفة عمليات الثانوية العامة لم تتلقى أية شكاوى بخصوص امتحان مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.

وقال قبيصي: "إن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بلغ 19 ألف و35 طالبًا وطالبة، بـ41 لجنة، منها لجنة واحدة لطلاب مدارس النور للمكفوفين.