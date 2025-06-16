ننشر مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي بنظام الثانوية العامة القديم 2025، غدًا الثلاثاء، لخوض اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن قائمة المواد التي لا تضاف إلى المجموع النهائي.

تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وفقًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم، يؤدي الطلاب امتحان مادة الاقتصاد في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى العاشرة والنصف، يعقبه مباشرة امتحان مادة الإحصاء، الذي ينطلق في الساعة الحادية عشرة وينتهي في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

نظام امتحان الإحصاء في الثانوية العامة بالنظام القديم

يخضع طلاب النظام القديم في الثانوية العامة لامتحان مادة الإحصاء الذي يتكون من 35 سؤالًا، ينقسم هذا العدد إلى 33 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين. ويبلغ إجمالي الدرجة النهائية للمادة 60 درجة.

توزيع درجات امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2025

يتم تخصيص 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، فيما تمنح 4 درجات للأسئلة المقالية، وذلك وفقًا للنظام المعتمد من وزارة التربية والتعليم لهذا العام.

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