محافظ الدقهلية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

الدقهلية-رامي محمود:

كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام 2025، مشيرا إلى أن أعمال الرصد والتجميع مازالت جارية بالكنترول الرئيسي.

وقال محافظ الدقهلية، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2024/2025 نهاية هذا الأسبوع، مؤكدا أن أعمال الرصد والتجميع ما زالت جارية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية هذا العام 126344 طالبا وطالبة موزعين على 590 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 16 لجنة بإجمالي عدد 2370 طالبا وطالبة

وأكد المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اعمال التصحيح بدأت في 3 يونيو الماضي بمقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين بمدينة المنصورة والتي يجري بها أعمال الكنترول.

ومن المقرر أن يعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية الخميس المقبل ومن ثم إعلانها بكافة المدارس .

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية والحصول عليها فور اعتمادها عبر الرابط التالي: