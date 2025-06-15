الآن.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التربية الوطنية

كتب- أحمد الجندي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، اليوم الأحد، امتحان مادة التربية الوطنية، وذلك داخل 2029 لجنة امتحانية موزعة على مختلف المحافظات، ضمن أول أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024-2025.

وانطلقت اللجان الامتحانية في مادة التربية الدينية الساعة التاسعة صباحًا، فيما تنطلق مادة التربية الوطنية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لمدة ساعة ونصف، حيث تنتهي في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرًا.



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