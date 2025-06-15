انتظام العمل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

انطلقت صباح اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف اللجان الإمتحانية والبالغ عددها 158 لجنة موزعة على كافة الإدارات لأداء امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

وشهد اليوم الأول انتظام العمل داخل كافة اللجان، والتي بدأت فى التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الأجهزة الأمنية وتأمين وصول أوراق الأسئلة.

وتجمع عدد من أولياء الأمور أمام بعض اللجان فى انتظار انتهاء أبنائهم من أداء الامتحان وسط دعوات بسهولة الامتحان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بمحافظة الدقهلية 64255 طالبا وطالبة، موزعين على 158 لجنة بالإضافة إلى 4 لجان خاصة بمركز الإصلاح والتأهيل "سجن جمصة"، ومركز الأورام والمتفوقين المكفوفين.

وبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 9422، وطلاب الشعبة العلمية علوم 44790، وطلاب الشعبة العلمية رياضيات 9666، بالإضافة إلى طلاب تعليم دولي وعددهم 377.

كان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شدد على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات داخل لجان الامتحانات الثانوية العامة ومراجعة كفاءة وصلاحية جميع المقرات وتوفير وسائل الراحة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على تأمين مقار اللجان وخطوط سير أوراق الامتحانات بالشكل الكامل .

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وأن الدولة بكامل أجهزتها تولي هذه المرحلة أهمية قصوى، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لعبور هذه الفترة بأعلى درجات النجاح والانضباط.

وقال محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة بجميع أجهزتها في حالة استعداد قصوى لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية واستعداد كافة الجهات المعنية بعملية الامتحانات والالتزام بكل شئ يتعلق بها منذ بدايتها حتى انتهائها مشددا على ضرورة الحفاظ على أعلى مستوى من الشفافية والنزاهة والرقابة المشددة لضمان إتمام الامتحانات على مستوى المحافظة على أكمل وجه .

كما وجه مرزوق، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة بمحيط لجان الامتحانات والتنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه مع التواصل الدائم مع غرف العمليات.