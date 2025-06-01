كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، برئاسة سعيد عطية، عن بدء فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال “KG1” للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك في إطار التيسير على أولياء الأمور.

وأكدت المديرية على أن عملية التسجيل ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، مشددًا على أن التقديم سيتم فقط من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وأوضحت أن التسجيل يتم حصريًا من خلال ولي أمر الطفل باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، والمدون أعلى شهادة ميلاد الطفل، كما تم التنبيه على ضرورة إدخال الرقم القومي بدقة، حيث يقوم النظام الإلكتروني بحساب السن الفعلي للطفل في 1 أكتوبر 2025، وهو ما يُعد معيارًا أساسيًا في تحديد أولوية القبول.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن نتيجة التنسيق الأولي لأسماء المقبولين سيتم الإعلان عنها خلال شهر أغسطس المقبل، داعيًا أولياء الأمور إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لضمان استكمال إجراءات التقديم بشكل صحيح وسلس.

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