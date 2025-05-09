بحضور 1700 طالب وطالبة.. مدير تعليم الجيزة يطلق إشارة بدء المراجعات المجانية في كرداسة والدقي

كتب- أحمد الجندي:

أطلق سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فعاليات المراجعات النهائية المجانية بحضور أكثر من 1700 طالب وطالبة من إداراتي كرداسة والدقي، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

وأوضح "عطية" خلال كلمته في الفعالية أن هذه المراجعات تمثل بديلًا حقيقيًا للدروس الخصوصية، وتتيح للطلاب فرصة للتدريب على نظام “البوكليت”، بما يعزز من مستواهم العلمي ويقلل من الضغوط النفسية والمالية على الأسر.

وشدد عطية على أهمية التحول نحو نظام الثانوية العامة الجديد “البكالوريا”، باعتباره خطوة استراتيجية لتطوير التعليم وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل العالمي.

وحضر الفعالية عدد من القيادات التعليمية من بينهم ريحاب عريق وكيل المديرية، و سامية إسماعيل مدير عام إدارة كرداسة، و أحمد الهجين وكيل الإدارة، و هالة كمال مدير عام إدارة الدقي، الذين أشادوا بالتنظيم وحرص الطلاب على الاستفادة.

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